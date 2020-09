Nepal: coronavirus, quasi 52 mila casi dopo incremento record (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Restano chiuse le scuole, i college e gli altri istituti di istruzione, salvo lo svolgimento degli esami; le sale cinematografiche e i locali da ballo; i centri religiosi e sociali; i centri estetici e le palestre; le biblioteche, i musei e i giardini zoologici. Continuano a essere vietati i raduni di massa, le conferenze, gli sport di gruppo e gli eventi negli stadi, ma sono autorizzate le attività sportive internazionali. I voli internazionali sono ripresi oggi, dopo cinque mesi di sospensione (con l’eccezione di quelli speciali per i rimpatri). I collegamenti sono limitati per numero, paesi e passeggeri: l’ingresso è consentito a non più di 800 persone al giorno. I voli domestici sono sospesi fino al 16 settembre. (Inn)