- "In ogni Regione dove governa la sinistra regna la clientela". Così Antonio Tajani a Vietri sul Mare (Sa) per la chiusura della campagna elettorale del candidato del centrodestra Stefano Caldoro. "Forza Italia - ha spiegato Tajani - non ha candidato gli amici degli amici ma ha fatto liste competitive". Insieme a Tajani anche Giorgia Meloni (Fd'I) e Matteo Salvini (Lega). (Ren)