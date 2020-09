Russia-Bielorussia: Putin discute imminente visita Lukashenko con membri Consiglio sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha discusso con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza dei preparativi per i negoziati con il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko, prevista il 14 settembre in Russia. Lo ha reso noto il segretario stampa del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Oltre al tema della protezione della popolazione russa dagli incidenti causati dall'uomo, su cui ha fatto rapporto il ministro delle Situazioni di emergenza, Evgenij Zinichev, sono state discusse anche le attuali questioni dell'agenda socio-economica", ha dichiarato il portavoce del Cremlino. "Un approfondito scambio di opinioni ha avuto luogo anche nel contesto della preparazione della visita di lavoro del Presidente della Bielorussia in Russia, prevista per il 14 settembre", ha aggiunto Peskov. (Rum)