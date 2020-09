Coronavirus: Regno Unito lancerà nuova app tracciamento contatti entro fine settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha annunciato il lancio di una nuova app per il tracciamento dei contatti in Inghilterra e Galles entro questo mese. Lo ha dichiarato il ministro della Salute Matt Hancock nel corso di un'audizione alla Camera dei comuni. La nuova app funzionerà attraverso la scansione di un codice QR all'interno di bar, ristoranti e luoghi pubblici, con l'intento di migliorare la capacità di tracciamento delle due nazioni. Precedenti tentativi di lanciare app di tracciamento contatti non si sono dimostrati dei successi, e raramente sono andati oltre la fase iniziale, incontrando molte critiche proveniente dall'opposizione circa i continui ritardi e le deadline annunciate e poi mancate per il lancio da parte del governo. (Rel)