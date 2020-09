Francia: Alstom annuncia dei test in Austrai per i suoi treno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Alstom, specializzato nel settore ferroviario, ha annunciato che il suo treno a idrogeno, il Coradia iLint, sarà testato in Austria su linee regolari fino a novembre. Il treno "circolerà su delle linee regionali nel sud del paese, dove potrà rimpiazzare i treni diesel", ha fatto sapere l'azienda. Da due anni Alstom ha in funzione in Germania questo tipo di modelli. Le regioni di Amburgo e Francoforte hanno effettuato degli ordini per un totali di 41 treni regionali che entreranno in servizio a partire dal 2022. I Coradia iLint sono realizzati negli stabilimenti di Salzgitter, in Germania, e sono equipaggiati con pile a combustibile che trasformano l'idrogeno in elettricità. (Frp)