Ue: Gentiloni a Città Impresa 2020, Next generation Eu è senza precedenti

- Con il Next Generation Eu le istituzioni europee hanno fatto qualcosa che non ha precedenti e l'Italia avrà la cifra maggiore in assoluto di risorse perché lo scopo del fondo è ridurre il rischio di differenze all'interno dell'Unione europea. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervistato dal giornalista del "Corriere della Sera", Dario Di Vico, a Città Impresa 2020. "La Commissione (europea) che l'ha proposto, e il Consiglio (europeo) che alla fine l'ha accettato, hanno fatto in reazione a questa pandemia una cosa senza precedenti. Una cosa che se qualcuno l'avesse ipotizzata soltanto 10 mesi fa sarebbe stato accolto con un sorriso sprezzante", ha ricordato. "Perché parlare della possibilità di fare un debito comune, per obiettivi comuni e poi ripagare questo debito comune con risorse comuni, era la posizione di qualche economista, di qualche intellettuale, ma non certo una possibilità reale. Questo è stato deciso", ha detto. (segue) (Beb)