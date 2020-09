Ue: Gentiloni a Città Impresa 2020, Next generation Eu è senza precedenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario ha ricordato che Next Generation Eu è di 750 miliardi di euro, "in parte leggermente preponderante sono trasferimenti diretti, poi c'è una parte consistente dei prestiti", circa "un 60/40 tra trasferimenti e prestiti" e si sommano "alle diverse politiche nazionali di risposta" al Covid-19. "L'Europa è composta da reazioni nazionali: 4 per cento del Pil europeo di spese discrezionali, il 25 per cento del Pil europeo nelle risposte nazionali di garanzie pubbliche. Quindi una massa enorme di risorse" con lo scopo di "evitare che questa crisi accentui le differenze tra paesi". Per questo, le risorse non saranno distribuite in modo uguale per tutti. "L'Italia avrà la cifra in assoluto più elevata tra trasferimenti e prestiti, ma non per buona grazia, ma perché il fondo è concepito come un fondo che deve ridurre il rischio di differenze dentro l'Unione e quindi soprattutto a favore dei paesi più colpiti e dei paesi più indebitati che quindi hanno tassi di interessi più alti", ha aggiunto. (Beb)