Viabilità: A4 Mi-Bs, aggiornamento sulle chiusure previste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia è confermata, come da programma, la chiusura dell'entrata dello svincolo di Sesto San Giovanni, verso Torino e Brescia, dalle 23 di questa sera venerdì 11 alle 6 di sabato 12 settembre, per consentire lavori di realizzazione della quarta corsia dinamica. In alternativa, chi è diretto verso Torino potrà entrare allo svincolo di Cormano, mentre a chi viaggia in direzione di Brescia si consiglia di entrare alla stazione di Monza. Sono state annullate, sulla A4 Milano-Brescia e sulla A8 Milano-Varese, le seguenti chiusure. Sulla A4 Milano-Brescia: annullata la chiusura del tratto Milano Viale Certosa-Monza verso Brescia, prevista nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 settembre; annullate le chiusura dello svincolo di entrata e di uscita di Milano Viale Certosa e dell'entarta di Cormano, previste nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 settembre; annullata la chiusura dell'entrata dello svincolo di Sesto San Giovanni , prevista nella notte tra saba o 12 e domenica 13 settembre. Sulla A8 Milano-Varese: annullata la chiusura del ramo di allacciamento sulla A4 Torino-Trieste, verso Brescia, prevista nella ntte tra venerdì 11 e sabato 12 settembre. È stata annullata, inoltre, la chiusura prevista nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 settembre, delle aree di servizio "Lambro nord" e "Lambro sud", situate tra Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino e in direzione di Brescia. (Com)