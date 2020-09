Referendum: M5s domani a Ostia con 10 banchetti, previsti rappresentanti territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani a Ostia il M5s del Lazio allestirà dieci banchetti per promuovere le ragioni del sì al referendum. Dalle 16:30 alle 20 gli attivisti del Movimento si ritroveranno sul litorale romano ed è prevista la partecipazione di parlamentari e consiglieri regionali, capitolini e municipali per un confronto sul taglio dei parlamentari. In un post su Facebook il M5s del Municipio Roma X elenca i punti informativi: fronte mare entrata porto turistico; piazza Willy Ferrero angolo lungomare Duca degli Abruzzi; piazza Scipione l’Africano angolo lungomare degli Abruzzi; largo delle Sirene angolo lungomare Paolo Toscanelli; piazza dei Ravennati; piazzale Magellano nel parcheggio fronte mare (accanto alla ciclabile); piazza Sirio (sul marciapiede del parcheggio fronte mare); lungomare Duilio sul belvedere della spiaggia libera Hakuna Matata; Terrazza lungomare belvedere Lutazio Catullo accanto alla Lega navale ex Med; lungomare Lutazio Catullo sul marciapiede di piazzale Cristoforo Colombo. (Rer)