Cina-Italia: atterrato a Tianjin il quarto volo speciale per il rientro degli imprenditori italiani

- È atterrato oggi alle 11.30 locali a Tianjin un volo della compagnia Neos con a bordo 307 tra imprenditori e maestranze, nonché loro famigliari, di società italiane che operano in Cina. Lo riferisce l'ambasciata d'Italia a Pechino in una nota. Effettueranno tutti ora a Tianjin un periodo di quarantena di 14 giorni richiesto dalle autorità cinesi. "Una task force dell'ambasciata e della Camera di commercio ha lavorato senza sosta e con grande dedizione per raggiungere questo importante risultato, coordinando inoltre i complicati aspetti operativi del volo, dall'organizzazione del charter all'individuazione di strutture in Italia per effettuare il tampone per il Covid-19 prima della partenza", si legge nella nota. Questo quarto volo è stato organizzato dalla Camera di commercio Italiana in Cina, in stretta collaborazione con l'ambasciata d'Italia a Pechino, la rete diplomatico-consolare e la Farnesina. Esso rientra nell'articolata operazione avviata a giugno per favorire il rientro della comunità imprenditoriale italiana in Cina. Ad accogliere i passeggeri all'arrivo vi erano il console Luca Fraticelli e il presidente della Camera di commercio Paolo Bazzoni. (Com)