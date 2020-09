© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il centrodestra è compatto a sostegno di Stefano Caldoro". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a Vietri (Sa) con Antonio Tajani (FI) e Matteo Salvini (Lega) per il candidato del centrodestra in Campania. "Siamo una coalizione che sta insieme per scelta. Al parolaio De Luca contrapponiamo l'operosità di Stefano Caldoro", ha concluso. (Ren)