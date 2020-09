Difesa: ministro Guerini all'esercitazione Vallon 2020 nelle Dolomiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su queste cime delle Dolomiti, palcoscenico di aspri combattimenti durante la “Grande Guerra”, giovani soldati d’allora sono stati protagonisti di pagine epiche di storia militare donando la loro vita per la difesa della Patria. Lo ha affermato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini questa mattina a Corvara (Bz) dove ha partecipato all’esercitazione alpinistica “Vallon 2020” che ha visto impegnati oltre 200 frequentatori provenienti dal Centro Addestramento Alpino, dalle Brigate “Julia” e “Taurinense”, dal Reparto Comando e supporti tattici Tridentina e varie componenti delle altre Forze Armate. Lo riferisce un comunicato stampa. "Se un tempo queste montagne erano solo dei confini e motivo di divisione, oggi rappresentano invece il simbolo dell’integrazione europea, il sogno dei nostri padri all’indomani del tragico conflitto della Seconda Guerra Mondiale”, ha dichiarato Guerini. Al termine, presso il “Villaggio alpino Tempesti”, alla presenza del sindaco di Corvara in Badia Robert Rottonara, del capo di Stato maggiore dell’esercito generale di Corpo d'armata Salvatore Farina, del comandante delle Truppe Alpine Generale di corpo d’armata Claudio Berto e del presidente dell’Associazione nazionale alpini Sebastiano Favero, si è svolta una breve cerimonia durante la quale il ministro ha consegnato la Croce d’Argento al merito dell’Esercito al generale di Brigata Matteo Giacomo Spreafico per la sua azione di comando nella Missione di addestramento dell’Unione europea in Somalia, area molto complessa con elevate minacce, e la Croce di Bronzo al merito dell’Esercito al Caporal Maggiore Scelto Matteo Toia per essere riuscito, sebbene ferito al collo, a contribuire all’arresto dell’aggressore durante l’operazione “Strade Sicure” a Milano. (segue) (Com)