Difesa: ministro Guerini all'esercitazione Vallon 2020 nelle Dolomiti (2)

- “La loro straordinaria dimostrazione di sacrificio e rettitudine sia di esempio per tutti e in particolare per i giovani militari che hanno deciso di servire la Patria” ha affermato il Ministro aggiungendo poi “oggi ricordiamo le vittime dell’11 settembre del 2001, un vile e tragico attentato in America che ha cambiato il mondo. L’Italia, insieme agli Alleati, non ha mai smesso di essere in prima linea nella lotta al terrorismo. Gli oltre 14.000 militari italiani, di cui oltre 7000 impiegati in 37 teatri operativi all'estero e altri circa 7000 nell'operazione "Strade Sicure" su territorio nazionale, hanno la grande responsabilità di scrivere la nostra di storia da lasciare alle prossime generazioni e la loro professionalità è riconosciuta da tutti i partner internazionali”. Nel suo intervento il ministro ha rinnovato il profondo cordoglio e vicinanza da parte della Difesa ai familiari dell’Appuntato scelto della Guardia di Finanza Sergio Francese, tragicamente scomparso qualche giorno fa proprio durante un’esercitazione di elisoccorso e ha ringraziato tutto il personale che su queste montagne, spesso insieme anche alle Forze Armate di altri Paesi, si preparano alle difficili sfide sulle nostre strade come nei Teatri operativi più lontani, al servizio della legalità, della sicurezza dei cittadini, della stabilità e della pace. (Com)