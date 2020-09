Eritrea: Hrw, governo continua ad imporre addestramento militare agli studenti nonostante il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A migliaia di studenti eritrei delle scuole secondarie, alcuni dei quali ancora bambini, continua a venire imposto l'addestramento militare obbligatorio nonostante le restrizioni imposte contro la pandemia di Covid-19. È quanto denuncia in un rapporto l’organizzazione Human Rights Watch (Hrw), secomdo cui i video e le fotografie circolanti sui social media all'inizio di questa settimana hanno mostrato diversi autobus nella capitale dell'Eritrea, Asmara, affollati di studenti senza mascherine mentre venivano separati dalle loro famiglie e inviati nel campo di addestramento di Sawa, nell'ovest del Paese. Per arginare la pandemia, afferma Hrw, il governo di Asmara ha imposto severe restrizioni ai movimenti e ha chiuso le scuole, tuttavia ha comunque deciso di mandare gli studenti a Sawa, esponendoli al rischio di contagio. Invece di portare in autobus nuovi studenti a Sawa, prosegue la nota, il governo eritreo dovrebbe consentire loro di tornare dalle loro famiglie e di completare l'ultimo anno scolastico, ponendoe fine all'addestramento militare obbligatorio durante la scuola secondaria e garantendo che nessun minorenne venga arruolato. (Nys)