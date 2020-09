Farnesina: Estate all’italiana Festival premiata dal pubblico internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un’estate italiana, ovunque” è lo slogan che ha accompagnato la proposta culturale trasmessa in mondovisione da alcuni dei più suggestivi luoghi del nostro Paese, per raccontare un’Italia che riparte dalla cultura e si rimette in moto pur nel rispetto della sicurezza. Lo riferisce oggi il sito internet della Farnesina. Una scelta premiata dal pubblico che si è collegato da ogni parte del pianeta per seguire gli spettacoli proposti da Estate all’italiana festival 2020, l’iniziativa dedicata ai Festival italiani e promossa all'estero dalla rete di ambasciate, consolati, rappresentanze e Istituti italiani di cultura. Dal 21 giugno al 28 agosto, 11 prestigiosi festival dell’Associazione Italia Festival hanno proposto 22 spettacoli in streaming e on demand attraverso la piattaforma italiafestival.tv. Sono stati oltre 4.000 gli utenti registrati che hanno potuto assistere gratuitamente e ovunque agli spettacoli che complessivamente hanno superato le 73.000 visualizzazioni dall’Italia e da altri Paesi come Giappone, Cile, Usa, Argentina, Gran Bretagna, Australia e Russia. (segue) (Com)