Farnesina: Estate all’italiana Festival premiata dal pubblico internazionale (2)

- A questi dati si aggiunge il successo dell’evento d’apertura del 21 giugno, che ha visto il maestro Riccardo Muti dirigere l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini per il Ravenna Festival: spettacolo che ha totalizzato quasi 14.000 visualizzazioni. Il grande jazz italiano è stato protagonista di due appuntamenti trasmessi da Umbria Jazz: il 19 luglio, con un evento straordinario che ha visto Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura suonare su un albero - come il Barone Rampante di Italo Calvino - accompagnati dall’Orchestra da Camera di Perugia, e il 10 agosto, con Gianluca Petrella, Danilo Rea, Fabrizio Bosso e i Funk Off. Il pubblico ha risposto con entusiasmo facendo registrare oltre 24.000 visualizzazioni uniche per le due serate. Il Teatro greco di Siracusa è stato lo scenario magico degli spettacoli dedicati a miti antichi e musica moderna dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico, Inda 2020 Per voci sole. Gli appuntamenti del 22 agosto, con Isabella Ragonese e Teho Teardo, e del 30 agosto, con la performance site specific di Mircea Cantor, sono stati seguiti online da oltre 3.500 utenti connessi da tutti i continenti. Estate all’italiana Festival prosegue nel mese di settembre con Place To Be, il progetto di Italian Music Festivals in cui si fondono narrazione del paesaggio e nuove sonorità. La prima puntata andata in onda il 9 settembre su Dice.TV, con Kety Fusco e Clap! Clap! dal bellissimo borgo di Civita di Bagnoregio (VT), è stata seguita da oltre 1.000 spettatori. I prossimi appuntamenti sono il 16 settembre con Calibro 35 dagli scavi archeologici di Egnazia in Puglia e il 23 settembre con il duo Nu Guinea immerso nelle vigne del Monferrato in Piemonte. (Com)