Mediterraneo orientale: ministro Esteri maltese, con Turchia si percorra strada del compromesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione nel Mediterraneo orientale deve essere risolta giungendo a un compromesso. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri maltese, Evarist Bartolo, nella conferenza stampa congiunta di oggi a Nicosia con l'omologo cipriota, Nicos Christodoulides. “Sappiamo che la strada del compromesso è dolorosa, ma sappiamo anche che l’opzione del conflitto militare è ancora più dolorosa”, ha detto Bartolo. Da parte sua, il ministro cipriota ha insistito sulla necessità di un intervento collettivo dei paesi dell’Unione europea per fermare le minacce della Turchia. “La Turchia sta minacciando gli interessi dell’Unione europea e la stabilità nella regione. Dobbiamo agire in modo veloce e deciso. In quanto stati membri siamo legati dal dovere di difendere i principi cardine sui quali è fondata l’Ue”, ha sottolineato Christodoulides. Sull’eventualità di possibili sanzioni da parte dell’Unione europea nei confronti della Turchia, il ministro maltese ha però precisato che il governo de La Valletta sta ancora discutendo se dare o meno la sua approvazione. “È importante che quel che si fa abbia un effetto. Non ci accontenteremo di misure simboliche”, ha aggiunto Bartolo. (Res)