Giordania: da Fondo monetario arabo prestito di 41 milioni di dollari per sostegno a economia

- Il Fondo monetario arabo (Fma), organizzazione creata dal Consiglio economico degli stati della Lega araba, ha firmato un accordo con le autorità della Giordania per un prestito del valore di circa 41 milioni di dollari. Lo annuncia oggi l’Fma sul suo sito internet ufficiale. Scopo dell’accordo, firmato lo scorso 6 settembre 2020 da Mohamad Al Ississ, ministro delle Finanze di Amman, e da Abdulrahman Al Hamidy, direttore generale del Consiglio dei direttori esecutivi dell’Fma, è aiutare la Giordania a fare fronte alle “sfide” che l’economia giordana affronta “a causa delle circostanze correnti”. Si tratta secondo l’Fma di un’ulteriore tranche di aiuti finanziari, dopo che lo scorso 14 maggio il Fondo aveva versato un pacchetto pari a circa 38 milioni di dollari di aiuti per “fornire risorse allo scopo di aiutare il paese a realizzare riforme economiche e finanziarie, al contempo rafforzando la sua resilienza rispetto a varie sfide”. In passato la Giordania ha beneficiato di aiuti da parte dei paesi del Golfo, come Arabia Saudita, Emirati, Qatar e Kuwait, e lo scorso aprile ha ricevuto in offerta dagli Stati Uniti 8 milioni di dollari per la lotta al coronavirus. (Res)