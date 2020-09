Speciale scuola: Spagna, ministra Celaa, bambino con sintomi o in attesa test non deve andare a scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La responsabilità nella limitazione della diffusione del coronavirus "inizia a casa" ed un bambino con sintomi o in attesa del risultato di un test Pcr "non deve andare a scuola". Lo ha affermato oggi in un'intervista televisiva ad "Antena 3" la ministra dell'Istruzione spagnola, Isabel Celaa, ricordando il caso di una scuola di Getafe, nei pressi di Madrid, che ha dovuto mettere in quarantena un'aula a causa di uno studente arrivato al centro senza il risultato del test. (Spm)