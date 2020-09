Speciale scuola: Monza, presentato ai dirigenti scolastici il piano di potenziamento del Tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A poche ore dal suono della campanella che darà il via al nuovo anno scolastico, la Provincia Monza Brianza ha convocato la Conferenza dei servizi dedicata alla Missione scuola per dare l’ aggiornamento sulle ultime azioni per il rientro in sicurezza degli oltre 36 mila studenti delle scuole superiori MB, compresi gli alunni che frequentano un corso professionale. Focus dell’incontro il Trasporto pubblico locale “uno dei nodi più complicati da affrontare anche in relazione alle regole sul distanziamento che impongono una capienza massima dell’80% su ogni singola vettura -si legge in una nota - Grazie alla collaborazione tra Provincia e Dirigenti scolastici è stato consegnato all’Agenzia Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia un Atlante con tutte le informazioni sui flussi di spostamento degli studenti verso le scuole MB, partendo dai Comuni di origine. Questo lavoro ha dato supporto all’Agenzia nella rimodulazione dei servizi organizzati del territorio per fare fronte alle necessità della popolazione studentesca“. Occorre infatti tener conto, da un lato, della ridotta capienza dei veicoli, dall’altro delle eventuali modifiche all’orario delle lezioni introdotte dagli istituti scolastici, nonché dell’attuazione – o meno – di forme di didattica a distanza. Ciò può comportare la necessità di modificare, aggiungere o eliminare corse su determinate linee o gruppi di linee. (Com)