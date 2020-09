Bangladesh: coronavirus, 334.762 casi e 4.668 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Bangladesh sono stati registrati 1.792 nuovi casi di coronavirus e 34 decessi nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto la Direzione generale dei servizi sanitari (Dghs) del ministero della Sanità nel suo bollettino di oggi. Il numero complessivo dei contagi è salito a 334.762 e quello delle vittime a 4.668, con un tasso di mortalità dell’1,39 per cento. Gli ospedali hanno dimesso 2.474 pazienti, portando i casi risolti a 236.024 e il tasso di recupero al 70,51 per cento. Sono state messe in isolamento 345 persone. Ieri, in 94 laboratori abilitati, sono stati effettuati 14.747 test, con un tasso di positività del 12,15 per cento. Il tasso di positività complessivo è del 19,64 per cento. (segue) (Inn)