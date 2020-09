Speciale difesa: forze armate del Libano annunciano abbattimento drone di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito del Libano ha annunciato di aver abbattuto un drone appartenente a Israele nella località di Aita el Chaab, nel sud del paese. L’annuncio è stato pubblicato sul profilo Twitter delle forze armate libanesi. In un tweet, l’esercito dichiara che il drone israeliano è stato abbattuto in territorio libanese, da soldati appostati a una distanza di circa 200 metri dalla Blue Line, linea del cessate il fuoco al confine tra i due paesi. Per parte sua il portavoce arabofono dell’esercito israeliano, Avichay Adraee, ha scritto su Twitter che “durante un’attività operativa di una forza militare alla frontiera col Libano, un drone militare è caduto all’interno del territorio libanese”. Secondo il portavoce, da parte delle forze israeliane “non c’è timore per fughe di informazioni”. (Res)