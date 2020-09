Speciale difesa: Cina-India, ministri Esteri Wang e Jaishankar concordano di ridurre la tensione al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e India hanno concordato di ridurre la tensione al confine fra i due paesi. Tra i due c’è una situazione di grave tensione per le dispute di confine, concentrata nel settore occidentale della linea di controllo effettiva (Lac), la zona contesa. I ministri degli Esteri cinese Wang Yi e l'indiano Subrahmanyam Jaishankar hanno rilasciato un comunicato stampa congiunto con un consenso articolato in cinque punti raggiunto dopo il loro incontro a Mosca nella serata di ieri, 10 settembre. Secondo quanto riferisce la stampa cinese, Wang ha elaborato la posizione solenne della Cina sulla situazione di confine e ha sottolineato che il compito chiave in questo momento è smettere di sparare, fare provocazioni e promuovere atti pericolosi che violano gli impegni; che occorre ritirare tutto il personale militare che trasgredisce e raffreddare la situazione il prima possibile. Wang e Jaishankar concordano sul fatto che Cina e India dovrebbero seguire la guida del consenso raggiunto tra i leader dei due paesi, incluso il fatto che la divergenza non dovrebbe sfociare in conflitti. Le due parti hanno convenuto che l'attuale conflitto nelle zone di confine non serve gli interessi di nessuna delle due parti. (Cip)