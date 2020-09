Speciale difesa: India-Giappone, accordo per fornitura reciproca di beni e servizi tra forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India e il Giappone hanno firmato un Accordo per la fornitura reciproca di forniture e servizi tra le forze armate indiane e le forze di autodifesa giapponesi. L’intesa è stata siglata dal sottosegretario alla Difesa indiano, Ajay Kumar, e dall’ambasciatore del Giappone in India, Suzuki Satoshi. L’accordo riguarda le forniture durante l’addestramento, le operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, il soccorso umanitario internazionale e altre attività concordate dalle parti. Il documento stabilisce un quadro per il rafforzamento della cooperazione nella difesa e l’interoperabilità tra le forze militari nell’ambito del partenariato speciale strategico e globale. La durata è decennale, con proroga automatica per altri dieci anni, salvo diverse decisioni di una parte o di entrambe. Il Giappone è il sesto paese con cui l’India ha stretto questo tipo di accordo, dopo gli Stati Uniti, la Francia, l’Australia, la Corea del Sud e Singapore. Secondo indiscrezioni della stampa indiana, sono in corso negoziati per accordi simili con la Russia e gli Stati Uniti. (Inn)