Viabilità: chiusure notturne su tangenziali Est e Nord di Milano

- Sulla A51 tangenziale Est, per attività di indagini strumentali dei manufatti, dalle 22 di giovedì 17 settembre alle 6 di venerdì 18 settembre 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.113 Cernusco sul Naviglio da carreggiata nord (direzione Venezia-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l'indirizzamento del traffico allo svincolo S.P.208 Carugate. Sulla A52 tangenziale Nord, per attività di indagini strumentali dei manufatti, dalle 22 di lunedì 14 settembre alle 6 di martedì 15 settembre 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Sesto San Giovanni – Viale Marconi per carreggiata nord (direzione Como-Meda). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l'indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in tangenziale allo svincolo Monza Sant'Alessandro. Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per Monza Sant'Alessandro e A4 Torino dalla medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l'indirizzamento del traffico allo svincolo successivo Monza Centro. (com)