Sociale: Celli (civica), si convochi commissione per riapertura centri anziani

- "Ho chiesto il 15 maggio una commissione Politiche Sociali sulle modalità di riapertura dei centri anziani di Roma e dopo quattro mesi non è ancora stata convocata. Eppure il 30 settembre è l'ultimo giorno di chiusura deciso dalla sindaca con un'ordinanza. Dal primo ottobre dovrebbero dunque riaprire". Lo dichiara in una nota la capogruppo in Campidoglio della lista civica RtR, Svetlana Celli. "Ma l'incertezza per ora prevale su tutto: sulla stessa riapertura e sulle modalità eventualmente per riaprire in sicurezza - aggiunge Celli -. Una cosa è certa, il tema è delicato perché da marzo questi luoghi, dove gli anziani si incontravano e che contribuivano ad alleviare il loro senso di solitudine, sono chiusi. E nessun servizio alternativo è stato proposto o predisposto. Semplicemente gli anziani di Roma sono stati messi da parte, dimenticati, mentre invece i lunghi periodi di isolamento e soprattutto la paura del virus, che ha fatto molte vittime tra le generazioni più grandi, imporrebbero maggiore attenzione e cura. C'è un desiderio di relazioni che continua ad essere ignorato. D'estate ad esempio si poteva decidere di aprire quei centri dotati di spazi esterni, predisponendo linee guida di igiene e sicurezza. Ora cosa accadrà? Si continuerà a tenerli chiusi o si pensa di riaprirli e in questo caso come? Torno oggi a chiedere con forza alla presidente di convocare una seduta per capire quale sia l'orientamento dell'amministrazione. C'è sconcerto anche tra i coordinatori dei centri, che da una parte vogliono tornare a vedere i propri iscritti, dall'altra vogliono farlo con protocolli certi e indicazioni del Campidoglio", conclude Celli.(Com)