Milano: Sala, esenzione da addizionale Irpef per altri 50mila cittadini, promessa diventa realtà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Segue) La decisione varata questa mattina dall’amministrazione comunale, e valida per il 2020 - aggiunge una nota di Palazzo Marino - si prefigge l'obiettivo di contrastare il generale abbassamento dei redditi delle famiglie e la conseguente perdita di potere d'acquisto, dovuti anche alle conseguenze economiche seguite all'emergenza Covid-19. La copertura delle minori entrate, stimate per oltre 10 milioni di euro, è possibile per i risparmi di spesa conseguiti dall’amministrazione già nel preventivo pre-Covid. Resta invariata l'aliquota unica allo 0,8 per cento. Il provvedimento passerà ora al vaglio del Consiglio comunale per la definitiva approvazione.(com)