Libia: media Egitto, Lega araba apprezza recenti sforzi diplomatici

- La Lega araba accoglie con favore la recente attività diplomatica di alcuni attori internazionali per ricostruire la fiducia tra le fazioni libiche. Lo ha dichiarato un funzionario della Lega araba citato dai media egiziani. In particolare, il funzionario ha espresso il proprio apprezzamento per il ruolo svolto dal Marocco, che domenica ha ospitato delegazioni del parlamento di Tobruk ed esponenti dell’Alto consiglio di Stato di Tripoli (il Senato del governo della Tripolitania). Il funzionario ha accolto con favore, inoltre, la dichiarazione della missione delle Nazioni Unite il Libia (Unsmil) sugli esiti degli incontri di Ginevra, durante cui sono state raggiunte intese per completare il processo di transizione e svolgere le elezioni parlamentari e presidenziali. “La Lega araba chiede di continuare tutti gli sforzi sponsorizzati dalle Nazioni Unite per concretizzare queste intese in modo da mantenere il cessate il fuoco”, ha concluso il funzionario.(Cae)