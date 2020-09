Romania: Commissione Ue, persi oltre 6,5 miliardi di euro nel 2018 a causa dell'Iva non riscossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha perso 6,595 miliardi di euro nel 2018 dalla mancata riscossione dell'Iva. E' quanto si legge in uno studio sui mancati introiti nella riscossione dell'Imposta sul valore aggiunto pubblicato dalla Commissione europea e ripreso dall'agenzia di stampa romena "Agerpres". La Romania ha registrato il più grande deficit nella riscossione dell'Iva a livello dell'UE: il 33,8 per cento delle entrate previste da questa imposta è rimasto non riscosso nel 2018. La Romania è seguita dalla Grecia (30,1 per cento) e dalla Lituania (25,9 per cento). I livelli più bassi sono stati registrati invece in Svezia (0,7 per cento), Croazia (3,5 per cento) e Finlandia (3,6 per cento). Anche nel 2017 la Romania ha registrato il più grande deficit di riscossione dell'Iva nell'Ue. (Rob)