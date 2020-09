Trasporti: Verni (M5s), nuovo orario Trenord lascia perplessi, ancora corse tagliate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Simone Verni, consigliere regionale del M5S Lombardia, commenta in una nota il nuovo orario comunicato da Trenord: "Lascia perplessi la scelta, avallata da Regione, di non ripristinare tutte le corse effettuate prima dell'emergenza sanitaria. Le nuove modalità di organizzazione della mobilità conseguenti all'emergenza in atto che vede e vedrà ingressi ed uscite da luoghi di lavoro o scuole distribuiti nella giornata, rendono ora fondamentali anche le corse collocate in orari fuori dalla punta. In assenza di tali servizi, molti viaggiatori si vedranno costretti ad utilizzare il mezzo privato". "Per far fronte al probabile aumento di domanda,", aggiunge il consigliere, "l'incremento del coefficiente di riempimento dei mezzi fino all'80% deve essere accompagnato dal ripristino delle corse come nella fase precedente all'emergenza sanitaria secondo quanto previsto dal Contratto di servizio". "Regione Lombardia si presenta, come al solito, impreparata e inadeguata a gestire l'emergenza Coronavirus. Il Trasporto ferroviario Trenord è macelleria di Regione Lombardia: ancora corse tagliate. Ora basta, perché i pendolari, che sono lavoratori e studenti, non meritano di essere sempre trattati come l'ultima ruota del carro ... carro che proprio loro trainano ogni giorno", conclude Verni. (Com)