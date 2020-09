Roma: Bordoni (Lega), discarica e drive-in Covid così si "valorizza" Centro carni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al tempo stesso discarica per i banchi delle scuole e Drive-in per i tamponi, "così si delegittima il Centro carni di Roma". Lo dichiara, in una nota, Davide Bordoni, consigliere capitolino della Lega Salvini premier. "Invece di tutelare eccellenze per lo sviluppo del territorio - aggiunge - il Comune degrada ulteriormente gli oltre 23 ettari del Centro. L'area sulla Palmiro Togliatti è da troppo tempo oggetto di interessi ambigui che sviano dalla reale valorizzazione di un bene pubblico che costituisce per la Capitale un Centro di macellazione, trasformazione e distribuzione della carne di prim'ordine. I locali liberi, invece di essere affittati e riqualificati, vengono usati dall'Amministrazione a mo' di discarica. Prima sono arrivati container sequestrati dagli sgomberi a cui si sono aggiunti i banchi vecchi delle scuole ammassati in attesa un giorno (forse) di essere smaltiti. Le maestranze esauste, intendono tutelarsi nelle sedi competenti, lottano con un'Amministrazione che gli rema contro. La Asl, in accordo con l'Assessorato Sviluppo Economico, ha pensato bene di installare un circuito per i tamponi/test Covid proprio nei presso del Centro". (segue) (Com)