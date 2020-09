Roma: Bordoni (Lega), discarica e drive-in Covid così si "valorizza" Centro carni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un azzardo - prosegue Bordoni - di cui insieme a Fabrizio Forti, presidente dell'associazione Centro Carni Roma, chiediamo conto sin da subito. Covid e macellazione di carne sono un connubio pericoloso con precedenti nefasti in tutta Europa. In pieno lockdown, registrando contagi zero, la piena operatività del Centro ha dato modo alla Capitale di continuare a rifornire i propri supermercati dimostrando alti standard di sicurezza che rischiano ora di essere compromessi. La domanda è sempre la stessa, quale futuro per un Centro che dà lavoro ad oltre mille persone, lavora carni italiane, ne agevola la distribuzione e ne certifica la qualità?". (Com)