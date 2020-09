Migranti: vicepresidente Commissione, dopo Moria Ue finanzierà nuovo campo in Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è pronta a finanziare un nuovo campo migranti in Grecia dopo il vasto incendio che ha distrutto quello di Moria, nell'isola di Lesbo. Lo ha affermato il vicepresidente della Commissione europea, il greco Margaritis Schinas, in una videoconferenza con il ministro dell'Interno tedesco Seehofer mentre si trova ad Atene per incontrare la presidente Ekaterina Sakellaropulou e il premier Kyriakos Mitsotakis. Secondo l'ex portavoce della Commissione europea, Bruxelles è pronta a "valutare qualsiasi richiesta della Grecia per un ruolo più attivo nella gestione della nuova struttura". Secondo quanto osservato da Schinas, il campo sovraffollato di Moria "non esiste più" ma può servire come "monito" su quello che "dobbiamo cambiare in Europa". "L'Europa non può fallire due volte su una questione così importante", ha dichiarato successivamente il vicepresidente della Commissione Ue nell'incontro con Mitsotakis. (segue) (Gra)