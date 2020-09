Migranti: vicepresidente Commissione, dopo Moria Ue finanzierà nuovo campo in Grecia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro tedesco Seehofer, la Germania è pronta ad accogliere “fino a 100-150” dei 400 minori non accompagnati già nel campo profughi di Moria, sull'isola greca di Lesbo nel Mar Egeo, distrutto da un incendio. Seehofer ha aggiunto che dieci Stati europei hanno accettato di partecipare alla ripartizione dei minori di Moria. Germania e Francia accoglieranno “la maggioranza” dei bambini, 100-150 per ciascuno dei due paesi. Gli altri Stati membri che prenderanno parte all'iniziativa sono Finlandia, Lussemburgo, Slovenia, Paesi Bassi, Croazia, Portogallo, Belgio e Svizzera. “Siamo in trattative con altri paesi”, ha proseguito il ministro dell'Interno tedesco. Seehofer ha, inoltre, evidenziato che, dopo il rogo del campo profughi di Moria, “il punto più importante è prestare aiuto sul posto”. In particolare, è necessario fornire cure e alloggi ai migranti di Lesbo “il prima possibile”. La Germania intende agire a tale fine. Per Seehofer è poi importante trovare una soluzione europea alla questione migratoria. A tal riguardo, il ministro dell'Interno tedesco ha sottolineato che “la non soluzione” nei negoziati dell'Ue su norme comuni in materia di asilo ha portato alla situazione catastrofica creatasi sull'isola di Lesbo. Infine, Seehofer ha annunciato che, il 30 settembre prossimo, la Commissione europea presenterà la proposta per la politica dell'Ue in materia di migrazione e asilo. L'iniziativa dovrebbe prevedere un “sistema di solidarietà duratura ed efficace” all'interno dell'Unione europea per gestire la questione migratoria. (segue) (Gra)