Migranti: vicepresidente Commissione, dopo Moria Ue finanzierà nuovo campo in Grecia (3)

- Nelle scorse ore il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha rivolto un appello agli Stati membri dell’Unione europea per ricollocare i migranti ospitati al campo di Moira nell'isola di Lesbo in Grecia, dopo l’incendio divampato nei giorni scorsi nella struttura. “Ciò che sta accadendo a Moria è un disastro umanitario”, ha scritto Maas su Twitter. “Dobbiamo chiarire il più rapidamente possibile con la Commissione europea e altri Stati membri dell'Ue che sono pronti ad aiutare, come possiamo sostenere la Grecia. Ciò include anche la distribuzione dei rifugiati nell’Ue tra coloro che sono disposti ad accoglierli”, ha aggiunto. Il governo della Grecia ha dichiarato lo stato di emergenza nell’isola di Lesbo nel Mare Egeo orientale dopo l’incendio divampato nella notte al campo per i migranti di Moira. La decisione è arrivata dopo una riunione di emergenza presieduta dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis sulla gestione dell’emergenza. (Gra)