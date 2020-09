Speciale energia: Egitto, consumo di butano in calo del 5,5 per cento per crescita di gas naturale domestico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo di butano in Egitto è calato del 5,5 per cento, dopo che il governo ha accelerato l’estensione delle forniture di gas naturale per uso domestico nel precedente anno fiscale, 2019-2020. Lo annuncia una nota del ministro del Petrolio del Cairo, Tarek el Molla. Ad oggi, secondo la nota, il governo dell’Egitto ha esteso il gas naturale domestico a 11,2 milioni di unità abitative. La produzione media di gas naturale in Egitto è pari a 203 milioni di metri cubi al giorno (7,2 miliardi di piedi cubi). Nell’anno fiscale corrente (2020-2021) il ministero del Petrolio progetta di estendere l’accesso al gas naturale domestico a 1 milione e 100mila ulteriori unità abitative. Oltre al gas domestico, nella nota El Molla rivela che l’impianto di idrocracking di Assiut sarà pronto e operativo alla fine del 2020. “Il piano rientra in una serie di progetti miranti a renderci autosufficienti nella produzione di benzene ad alto numero di ottani”, ha affermato El Molla. (Cae)