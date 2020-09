Speciale energia: Francia, partenariato tra ArianeGroup e Engie nell'idrogeno liquido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico francese Engie e quello aerospaziale ArianeGroup sono giunti a un'intesa nel settore dell'idrogeno liquido di origine rinnovabile che porterà alla realizzazione di un liquefattore a Vernon, in Normandia. I due gruppi prevedono poi di sviluppare prodotti e servizi legati all'idrogeno liquido, soprattutto nel settore del trasporto marittimo fluviale. Fino al 2024 si terrà la fase di ricerca e sviluppo, per effettuare l'anno successivo una dimostrazione commerciale. Vernon è "il più grande sito di test operativi di idrogeno in Europa", ha detto André-Hubert Roussel, amministratore delegato di ArianeGroup. (Frp)