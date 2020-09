Speciale energia: Montenegro, calo delle entrate per l'Ente statale dell'8,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ente statale per l'energia elettrica del Montenegro (Epcg) ha registrato nei primi 6 mesi dell'anno un calo nelle entrate dell'8,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Secondo una nota della compagnia rilanciata dalla stampa locale, le entrate sono ammontate da gennaio e giugno a 148,2 milioni di euro. "Oltre all'impatto della pandemia a livello regionale e locale, i risultati del settore energetico hanno risentito anche della situazione idrologica estremamente negativa nella prima metà dell'anno. La mancanza di precipitazioni, che erano quasi il 50 per cento in meno rispetto alla media degli ultimi 10 anni, ha influito in modo significativo. Il fatturato di Epcg nella prima metà del 2020 è stato di 148,2 milioni di euro, l'8,5 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ", precisa la nota. (Mop)