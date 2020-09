Speciale energia: Tunisia, manifestanti bloccano l'accesso ai siti petroliferi di Kebili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni giovani hanno iniziato un sit-in di fronte alle installazioni petrolifere situate a El Faouar (nel governatorato di Kébili, nella Tunisia centrale) bloccando l'ingresso alle autocisterne di carburante. La protesta mira a chiedere assunzioni nella nuova Società per l'ambiente, la piantumazione e il giardinaggio di Kébili (Sotep), ha detto all'agenzia di stampa "Tap" il coordinatore del sit-in, Hédi Lahma. I vincitori di un concorso per lavorare alla neo-costituita Sotep hanno avviato dal 26 agosto 2020 un sit-in di fronte alle compagnie petrolifere operanti a El Faouar per rivendicare l'entrata in esercizio della società, dotandola dei finanziamenti necessari per assumere i 590 lavoratori che hanno tenuto il concorso nel 2019. (Tut)