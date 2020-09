Speciale energia: Bangladesh, firmati accordi bilaterali con l'Ungheria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Bangladesh, Ak Abdul Momen, e il suo omologo ungherese, Peter Szijjarto, hanno firmato diversi accordi bilaterali per rafforzare i rapporti e gli investimenti commerciali tra i due Paesi, nonché la cooperazione nel settore dell'energia nucleare e della formazione di manodopera qualificata. Lo riporta il "Daily Star" a seguito dell'incontro bilaterale a Dacca. I due diplomatici hanno anche discusso del rimpatrio dei rohingya nello stato di Rakhine in Myanmar. Szijjarto ha visitato il Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Memorial Museum per onorare i cittadini uccisi durante il colpo di stato del 1975. (Res)