Speciale energia: Adm, in 2017-2019 ridotto del 5,66 valore complessivo Mda su energia e alcoli

- In tema di controlli effettuati nel settore energie e alcoli dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) per il triennio 2017-2019 "il valore complessivo dei Maggiori diritti accertati (Mda) si è ridotto del 5,66 per cento variando da 373,1 a 352,0 milioni coerentemente con la riduzione del numero delle verifiche accise (-3,96 per cento) diminuiti in volume da 208,2 mila a circa 200 mila". Lo riporta il Rapporto annuale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Libro blu 2019) presentato a Roma. (Rin)