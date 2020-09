Speciale energia: Regno Unito, associazione consumatori chiede di ridurre ulteriormente utili compagnie elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione britannica dei consumatori Citizens Advice ha chiesto all'ente regolatore per l'energia del Regno Unito (Ofgem) di ridurre ulteriormente gli utili massimi che le compagnie che gestiscono la rete elettrica potranno ottenere il prossimo anno, sostenendo che quasi 1,7 miliardi di sterline (più di 1,8 miliardi di euro) potrebbero essere utilizzati per ridurre le bollette. A luglio Ofgem aveva già proposto di tagliare gli utili annuali delle compagnie di quasi la metà per i prossimi cinque anni, dal 7 al 3,95 per cento. Secondo Ofgem, il taglio farebbe risparmiare qualcosa come 3,3 miliardi di sterline (quasi 3,6 miliardi di euro) ai consumatori. Tuttavia l'associazione accusa Ofgem di aver fatto dei calcoli "generosi" circa il risparmio potenziale per i consumatori, sostenendo che questo calcolo si basa sulle stime delle compagnie stesse e del rischio di impresa delle stesse, le quali avrebbero già in passato fornito stime "ottimistiche" in merito. (Rel)