Sanità: sindacati lombardi, 16/9 sciopero lavoratori sanità privata

- Il 16 settembre le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata sciopereranno. Lo fanno sapere in una nota le segreterie regionali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl Lombardia. "Abbiamo ricevuto la notizia che Aiop Lombardia intende pagare con atto unilaterale l'incremento stipendiale previsto nella pre-intesa del Ccnl della sanità privata. Non è sufficiente a chiudere la vertenza: Aiop Lombardia non pensi di fermare la protesta e si impegni affinché venga firmato il contratto nazionale, compresa quella parte normativa, innovativa e che ha una valenza non meno importante della parte economica", avvertono i sindacati. "Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl della Lombardia - conclude la nota sindacale - riconfermano la volontà di avere un contratto nazionale valido in ogni sua parte e proseguiranno, ancora più determinati di prima, con le iniziative territoriali nell'ambito dello sciopero del prossimo 16 settembre a sostegno della vertenza per firmare dopo 14 anni un contratto". (com)