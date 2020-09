Russia: rappresentante russo all'Opcw, Germania usa segreto di stato per coprire caso Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania non trasferirà alla Russia le informazioni in proprio possesso sul presunto avvelenamento dell'attivista dell'opposizione Aleksej Navalnyj, facendo appello al segreto di stato che copre i relativi documenti. Lo ha affermato Aleksandr Shulgin, rappresentante permanente della Federazione Russa presso l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opcw), in onda sull'emittente "Rossya 1". "I nostri colleghi tedeschi su base bilaterale si rifiutano di fornire materiali. Fanno riferimento al fatto che esiste un segreto di stato", ha dichiarato Shulgin. (Rum)