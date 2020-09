Uganda: attaccato in casa portavoce del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia dell'Uganda sta indagando su un attacco a domicilio denunciato ai suoi danni dal portavoce del governo, Ofwono Opondo. Secondo quanto denunciato su Twitter dal portavoce, un numero imprecisato di persone si sono infiltrate nella sua casa fuori Kampala, hanno rinchiuso i membri della sua famiglia in una camera e hanno saccheggiato gli altri locali. Dopo aver denunciato l'attacco, Opondo ha affermato di non aver più ricevuto notizia dai suoi familiari. Il vice portavoce della polizia Polly Namaye ha in seguito riferito che la famiglia era al sicuro ma sotto schock, e confermato l'attacco. Le autorità hanno lanciato un'operazione per ritrovare i responsabili. (Res)