Trasporto aereo: Spagna, ad agosto 69 per cento di passeggeri in meno su base annua

- Gli aeroporti spagnoli hanno toccato 9 milioni di passeggeri in agosto, ovvero il 69,6 per cento in meno su base annua. Secondo i dati forniti oggi da Aena, società che detiene la proprietà della maggior parte degli aeroporti della Spagna, le compagnie aeree hanno effettuato il 39 per cento di voli in meno rispetto ad agosto 2019. Sul totale dei passeggeri registrati nel mese di agosto, sugli 8.909.752 complessivi, 4.838.712 hanno viaggiato su voli nazionali, (41,6 per cento in meno rispetto allo scorso anno) e 4.071.040 su rotte internazionali, meno l'80,7 per cento.(Spm)