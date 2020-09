Monza: presentato ai dirigenti scolastici il piano di potenziamento del Tpl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per noi il 14 settembre non è un traguardo ma un inizio: possiamo dire che la nostra missione scuola è in continuo work in progress per affrontare mano a mano i problemi che sappiamo si presenteranno. I Dirigenti scolastici hanno garantito massima collaborazione e abbiamo adottato, insieme, un atteggiamento prudente perché siamo consapevoli che non sarà facile garantire la normalità delle lezioni come in un qualunque anno scolastico. Noi siamo pronti ad aprire gli edifici scoalstici che sono stati messi in sicurezza e grazie a Luca Tosi abbiamo avuto risposte sul servizio di trasporto pubblico per garantire gli spostamenti di quella percentuale di alunni che tornerà in classe, secondo il programma di presenze previsto da ciascuno istituto. Adesso chiediamo ai genitori di fare squadra con noi :adesso conta riportare i ragazzi alla loro normalità, perché a loro abbiamo chiesto più sacrifici e ora dobbiamo aiutarli a ritrovare la loro quotidianità” – spiega il presidente Luca Santambrogio. Il direttore dell’Agenzia, Luca Tosi, presente in collegamento, ha presentato ai Dirigenti scolastici le novità introdotte per potenziare il servizio su alcune linee nelle ore di punta e, in alcuni casi, l’inserimento di corse aggiuntive. Il servizio delle aziende operanti in Brianza è stato così rimodulato: Ambito Brianza occidentale (Azienda Air Pullman) Potenziamento delle autolinee z115 (Saronno – Seregno), z116 (Cesano M. – Seregno) e z166 (Lentate s/S – Meda – Seregno) a servizio degli istituti di Seregno per garantire il distanziamento; potenziamento delle autolinee z160 (Lentate s/S – Saronno) e z165 (Lentate s/S – Meda) a servizio degli istituti di Meda e Saronno per garantire il distanziamento; potenziamento dell’autolinea z195 (Paderno Dugnano – Senago – Limbiate) a servizio del Liceo Gadda di Paderno per istituzione nuovo ingresso; revisione degli orari delle autolinee a servizio degli Istituti di Limbiate Mombello; sulle autolinee Z115, Z116, Z160, Z165 e Z166 sono istituite, in via sperimentale, specifiche corse di potenziamento con impiego di 3 bus aggiuntivi anche per le uscite scolastiche (fascia 12:00 – 13:35). Brianza Centrale (Azienda Autoguidovie). (segue) (Com)