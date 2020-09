Monza: presentato ai dirigenti scolastici il piano di potenziamento del Tpl (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Modifiche d’orario e corse aggiuntive sulle autolinee z232 (Desio – Besana Brianza) e z233 (Seregno – Triuggio), a servizio degli istituti Leonardo da Vinci di Carate Brianza e Fumagalli di Casatenovo, che hanno differenziato e modificato gli orari degli studenti; Modifiche d’orario e corse aggiuntive sulla autolinea z222 (Monza – Sesto San Giovanni) a servizio dell’Istituto Eugenio Montale di Cinisello Balsamo, che ha differenziato gli orari degli studenti; modifiche d’orario e corse aggiuntive sulle autolinee z219 (Paderno Dugnano – Monza), z229 (Paderno Dugnano – Cinisello Balsamo), z234 (Vedano al Lambro – Muggiò) a servizio degli istituti Gadda di Paderno Dugnano e Martin Luther King di Muggiò, che hanno differenziato e modificato gli orari degli studenti; potenziamento sperimentale nelle ore di punta con 5 autobus aggiuntivi delle autolinee z203 (Cologno Monzese – Muggiò), z221 (Mariano Comense – Sesto San Giovanni), z250 (Desio – Limbiate) e Z231 (Desio – Seregno – Giussano) per la riduzione dell’affollamento. Brianza orientale (Azienda Nord Est Trasporti): modifiche d’orario e incremento delle corse con bus aggiuntivo sulla autolinea z309 (Cassano d’Adda – Trezzo sull’Adda) a servizio degli istituti “Jacopo Nizzola” Giordano Bruno di Cassano d’Adda che hanno differenziato e modificato gli orari degli studenti; modifiche d’orario e corse aggiuntive sulla autolinea z305 (Cologno Nord M2 – Carugate), a servizio dell’ITSOS “Marie Curie” di Cernusco sul Naviglio, che ha previsto la differenziazione degli orari di ingresso degli studenti; modifiche d’orario e corse aggiuntive sulla autolinea z313 (Gessate – Paderno d’Adda), a servizio del Liceo Statale M. G. Agnesi di Merate, che ha previsto la differenziazione degli orari di ingresso degli studenti; potenziamento sperimentale nelle ore di punta con 2 autobus aggiuntivi delle autolinee z314 (Gessate – Monza) e z321 (Monza FS - Trezzo sull'Adda) per la riduzione dell’affollamento; sulle autolinee z315 (Gorgonzola M2 – Vimercate), z318 (Vimercate - Carnate – Usmate), z319 (Vimercate - Ronco Briantino), z320 (Arcore FS/Villasanta – Vimercate), e z321 (Trezzo/Porto d’Adda – Vimercate) corse aggiuntive con impiego di 4 autobus aggiuntivi per differenziazione ingressi Omnicomprensivo di Vimercate; previste corse aggiuntive sperimentali anche per le uscite scolastiche dai principali plessi. (Com)