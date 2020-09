Rifiuti: sequestrati nel porto di Napoli 10.000 pannelli fotovoltaici diretti in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Noe di Napoli, unitamente al II gruppo della Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno sequestrato 10.000 pannelli fotovoltaici nel porto di Napoli. Il carico destinato al Mali (Africa) era proveniente da un sito industriale della provincia di Cagliari e ceduto per l’esportazione ad una società di spedizione del nuorese. E' stato denunciato il titolare di una società di spedizioni che, attraverso false certificazioni e attestazioni, era in procinto di immettere sul mercato africano un ingente quantitativo di rifiuti speciali, costituito dai pannelli fotovoltaici dismessi. Nel corso dell’ispezione dei container, i militari e i funzionari operanti hanno rinvenuto, accatastati gli uni sugli altri, i circa 10.000 pannelli fotovoltaici e parti di essi, privi dell’etichettatura prevista per legge che ne attestasse la qualifica di merce, e non di rifiuto, e dunque l’idoneità alla spedizione e al riutilizzo. Al termine delle attività sono stati sottoposti a sequestro anche gli 8 container all’interno dei quali erano stipati i pannelli fotovoltaici.(Ren)