Giappone: presidenza Ldp, Suga ritiene inevitabile aumento imposta consumi ma non a breve

- Yoshihide Suga, capo di gabinetto del primo ministro uscente del Giappone, Shinzo Abe, e candidato alla sua successione alla guida del Partito liberaldemocratico (Ldp) e del governo, ha dichiarato ieri in un dibattito televisivo che un aumento dell’imposta sui consumi sarà inevitabile in futuro. In un confronto con i suoi due contendenti trasmesso da Tv Tokyo, Suga ha risposto in modo affermativo a una domanda sull’aumento dell’imposta oltre il dieci per cento, invitando l’opinione pubblica ad accettarla dopo l’attuazione della riforma amministrativa. Shigeru Ishiba, ex ministro della Difesa, e Fumio Kishida, responsabile politico del partito ed ex ministro degli Esteri, invece, non si sono espressi. In una successiva conferenza stampa Suga ha poi precisato che l’aumento non sarà necessario per i prossimi dieci anni. Il governo Abe ha aumentato due volte l’imposta sui consumi, portandola dal cinque all’otto per cento nell’aprile del 2014 e al dieci per cento lo scorso ottobre. (segue) (Git)